Coronavirus : flambée des prix des masques de protection

Les revendeurs de masques de protection sont en rupture de stock et les grossistes habituels ne peuvent plus fournir. Dans les zones particulièrement touchées comme à Crépy-en-Valois, les pharmaciens constatent des prix fournisseurs multipliés par dix. La direction générale des fraudes va enquêter sur ces fortes augmentations. Le gouvernement pourrait même décider d'encadrer le prix de vente.



