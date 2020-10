"Lâchée dans la nature" : atteinte d'un cancer, Ambre, 27 ans, raconte "l'angoisse" des soins retardés par le Covid

Ambre Foubert, juriste de 27 ans, vit une année 2020 bien plus éprouvante que la moyenne, bien que cette moyenne soit singulièrement élevée. Elle raconte à TF1 : "On m'a diagnostiqué mon cancer du sein en 2018, après un contrôle bénin. Cela a été un gros choc. On a dû me faire une ablation du sein malade. Et cette année, avant le Covid, on devait m'enlever le deuxième sein, parce qu'il y avait un gros risque de récidive en raison de mon jeune âge (elle avait 25 ans en 2018, ndlr). Malheureusement, l'opération était prévue le jour même du confinement, donc ils me l'ont déprogrammée en urgence la veille, sans me dire quand elle aurait lieu. J'ai été lâchée dans la nature pendant plusieurs mois. Sans suivi, sans soins de kiné, comme les kiné ne pouvaient plus exercer, sans rendez-vous médical... J'ai juste reçu quelques mails du chirurgien."