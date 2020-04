Coronavirus : l'accompagnement des patients sortis de réanimation

De la même manière que les victimes d'attentats ou de guerre, on parle d'état de stress post-traumatique pour les patients de réanimation. Même stabilisé, un malade n'est pas complètement sortis d'affaire. L'ampleur des soins et la conscience d'avoir frôlé la mort laissent des traces indélébiles. Il est donc conseillé à ces patients ainsi qu'à leur proche de consulter un psychologue.



