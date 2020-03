Coronavirus : l'appel de Bernard Tapie pour que tout le monde puisse fabriquer son propre masque

En pleine épidémie de coronavirus, la France fait face à une pénurie de masques. Un manque cruel pour les professionnels de santé auquel le gouvernement et certaines entreprises du textile tentent de répondre, mais pour Bernard Tapie, il faudrait que toute la population, et pas seulement les personnels soignants, puisse en avoir afin de limiter la propagation du virus. Interrogé dans l'émission "Audrey & Co" sur LCI ce vendredi matin, l'homme d'affaires a donc demandé que des spécialistes expliquent, simplement, comment s'en fabriquer un artisanalement.

"Je veux vous donner une indication très importante. On sait qu’on ne fait plus les tests systématiquement et qu’il y a une quantité incroyable de malades qui ne le savent pas ou qui savent et ne sont pas en danger. C’est cette quantité qui est imprudente", estime-t-il. Alors pour lui, il n'y a qu'une solution pour faire face à tout cela : "Demander à des spécialistes comment on peut, artisanalement, en fonction des tissus imperméables qu’on a à la maison, se fabriquer individuellement un masque".

Pour lui, il s'agit d'un problème que chacun d'entre nous doit régler. "Franchement, celui qui est contaminé et qui ne le sait pas, c’est une bombe atomique : il continue de voir les gens qu’il aime. Il faut qu’on en ait tous un et il faut qu’on se le fabrique", martèle Bernard Tapie. A noter que nous avons publié un article relayant les tutoriels de fabrication artisanale de masques diffusés par le CHU de Grenoble et un ancien médecin du service de santé des armées.