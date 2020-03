Coronavirus : l'armée évacue des patients de Mulhouse par voie aérienne

Des malades du covid-19 ont quitté l'hôpital de Mulhouse dans des ambulances séparées. Ils ont été déplacés avec les moyens sanitaires de l'armée. Un Airbus A330 Phénix tait venu des Bouches-du-Rhône pour les prendre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et les emmener à Istres. Une fois sur place, ces patients ont été envoyés vers les hôpitaux militaires de Toulon et de Marseille.



