Coronavirus : l'armée se mobilise pour l'évacuation de malades

Douze malades ont été embarqués ce dimanche par le porte-hélicoptères Tonnerre à Ajaccio. Ce bâtiment va les transférer à Marseille. À Mulhouse, l'hôpital militaire de campagne sera testé lundi matin et sera peut-être opérationnel dès l'après-midi. Des médecins, des anesthésistes et des infirmiers devraient pouvoir y accueillir une trentaine de patients et soulager l'hôpital de la ville.



