Coronavirus : l'épidémie n'inquiète pas les vacanciers dans les stations de ski proches de l'Italie

À La Rosière (Savoie), l'ancien poste-frontière avec l'Italie n'est pas prêt de rouvrir. Aucun confinement contre le coronavirus n'est prévu dans la région voisine. À la pharmacie, les masques et les gels antibactériens ne manquent pas. Cependant, le ministère de la Santé a incité à la vigilance si les touristes arrivent du nord de l'Italie. Les vacanciers, eux, profitent du mardi gras, des pistes de ski et de la gastronomie voisine.



