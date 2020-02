Coronavirus : l'épidémie prend de l'ampleur dans le monde

L'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur dans le monde. Avec huit morts, l'Iran est devenu le pays où cette maladie a fait le plus de victimes hors de Chine. En Corée du Sud, l'état d'alerte est élevé à son plus haut niveau tandis qu'en Russie, des mesures radicales ont été prises. Depuis jeudi, ce pays a interdit l'entrée des Chinois sur son territoire.



