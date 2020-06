Coronavirus : l'espoir d'un vaccin d'ici l'automne se profile-t-il ?

Il s'appelle AZD 1222. Derrière ce nom de code se cache peut-être un vaccin contre le coronavirus. Développé par l'université d'Oxford pour le laboratoire britannique AstraZeneca, il a déjà été testé sur des animaux et un millier de patients volontaires. Les résultats étant prometteurs, l'Hexagone, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas ont signé un accord avec le laboratoire. Aura-t-on d'ici l'automne un vaccin efficace et disponible en quantité industrielle ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.