Coronavirus : l'hôpital de Creil augmente ses capacités d'accueil

Dans l'Oise, le premier foyer de l'épidémie du coronavirus, on déplore une centaine de décès. Alors que les patients continuent d'affluer dans les hôpitaux, leur capacité d'accueil n'est pas encore atteinte. À l'hôpital de Creil, les médecins ne prennent pas les gestes barrières à la légère. Anticiper : c'est le mot d'ordre dans cet établissement. La réorganisation des services, le rajout de lits supplémentaires et les réaménagements ont permis jusqu'alors d'éviter la saturation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.