Coronavirus : l'hydroxychloroquine est-elle réellement efficace ?

C'est la plus grande étude jamais publiée sur cette molécule qui divise la communauté scientifique : l'hydroxychloroquine. Publiée dans la revue médicale The Lancet, elle passe en revue 96 000 dossiers de patients atteints du Covid-19 dans 671 hôpitaux sur les cinq continents. Selon cette étude, ce médicament n'est pas efficace dans la deuxième phase de la maladie. Quant au taux de mortalité, il est estimé à 9,3% chez les patients sans traitement et à 16% auprès de ceux qui en ont reçu.



