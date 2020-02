VIDÉO - Coronavirus : l'Institut Pasteur sur le pied de guerre

À Paris, les chercheurs de l'Institut Pasteur travaillent d'arrache-pied pour trouver un moyen de se prémunir du Coronavirus. Un défi dans l'urgence dont les équipes du 13h de TF1 nous dévoilent les coulisses dans le reportage en tête de cet article.

On y découvre notamment les petites boîtes en carton que l'Institut reçoit chaque jour : elles contiennent des prélèvements effectués sur des personnes susceptibles de contracter le virus. Ses équipes analysent aussi en permanence des échantillons sanguins et urinaires des 6 patients actuellement hospitalisés en France. Il s'agit de "voir comment le virus est excrété dans l’organisme, et surtout pendant combien de temps, pour avoir une idée de l’évolution des patients et de comment se comporte ce virus. C’est quelque chose qu’on ne connaît pas encore", indique Sylvie Behillil, responsable adjointe du Centre national de référence des virus à infections respiratoires de l'Institut Pasteur.