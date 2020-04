Coronavirus : l’obésité constitue-t-elle un facteur à risque ?

Le centre hospitalier de Lille (Nord) a publié une étude selon laquelle l'obésité est un facteur à risque pour les personnes atteintes du coronavirus. Dans cet hôpital, les soignants se sont mobilisés pour calculer l'indice de masses corporelles des patients et à comparer avec celui de l'an dernier avant la survenue de l'épidémie. Pour les patients obèses, ils sont à plus de 85% intubés et ventilés dans les services de réanimation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.