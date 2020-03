Coronavirus : l'organisation au sein d’un service de réanimation à Nancy

Ce jeudi soir, plus de quarante patients en grande détresse respiratoire sont prise en charge à Nancy. Ce chiffre augmente légèrement chaque jour. Mais, les établissements sanitaires de la ville ont eu le temps de doubler le nombre de lits en réanimation. La durée de la crise et l'importance du pic à venir sont désormais les questions qui se posent. Dans tous les services, l'obsession principale est d'abord d'éviter au personnel d'être contaminé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.