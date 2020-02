Coronavirus : la Chine dresse une muraille sanitaire

En Chine, l'épidémie de coronavirus a fait 304 morts et touche 14 500 personnes. Les autorités chinoises déploient des moyens hors normes et multiplient les précautions pour freiner l'épidémie. En treize jours, les Chinois ont réussi l'exploit de construire intégralement deux hôpitaux géants de 1000 lits.



