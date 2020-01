Coronavirus : la communauté chinoise se sent stigmatisée

L'épidémie de coronavirus fait des victimes collatérales, les membres de la communauté chinoise. Ils sont 700 000 dans notre pays. Depuis le début de cette crise sanitaire, certains ont l'impression que les regards sur eux ont changé comme si les gens avaient peur d'être contaminés. Une adresse mail a d'ailleurs été créée pour recueillir leurs témoignages et une dizaine de messages y ont été reçus en seulement 48 heures.



