Coronavirus : la course au vaccin

En Chine, en Amérique, au Royaume-Uni et en France, les chercheurs se sont lancés dans une course effrénée. Une coopération internationale pour percer au plus vite les mystères du coronavirus. Les Chinois ont livré toutes les informations dont ils disposaient à la communauté scientifique mondiale. En attendant un traitement adapté, les laboratoires comme l'Institut Pasteur travaillent déjà sur un vaccin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.