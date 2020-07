Coronavirus : la Creuse lance une opération de dépistage pour les vacanciers

Au bord du lac de Vassivière (Creuse), l'attraction du jour n'est pas sur la plage, mais sous des tentes où se déroule une opération de dépistage du coronavirus. Mis en place par les pouvoirs publics, les tests sont proposés aux vacanciers qui présentent ou non des signes du Covid-19. Ils sont également gratuits et moins protocolaires qu'en laboratoire. Un dépistage d'autant plus important qu'un malade sur deux serait actuellement asymptomatique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.