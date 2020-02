Coronavirus : la France est-elle prête ?

Le coronavirus se diffuse par les postillons, les éternuements, ou par contact direct, comme avec une poignée de main. Il faut donc se laver les mains plusieurs fois par jour et éviter de se toucher le visage. Notre pays s'organise face au risque d'épidémie. Le nombre d'établissements hospitaliers, capables d'accueillir des patients contaminés, a été augmenté. Désormais, il est également possible de réaliser plusieurs milliers de tests de dépistage par jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.