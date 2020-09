Coronavirus : la France peut-elle se reconfiner comme Israël ?

En France, les contaminations repartent à la hausse : plus 10 593 en 24 heures. Rapporté à la proportion de la population, Israël connaît aujourd'hui quatre fois plus de contaminations et de nombre de décès lié au coronavirus. Même constat pour les admissions en réanimation, l'État hébreu compte cinq fois plus de cas graves que nous. Voilà pourquoi les Israéliens vont se reconfiner à partir de ce vendredi. La France peut-elle suivre ce scénario ? Pourquoi le préfet des Alpes-Maritimes durci-il ses restrictions ?



Ce vendredi 18 septembre 2020, Fanny Weil, dans sa chronique "Les indispensables", compare l'évolution de l'épidémie en Israël et dans l'Hexagone. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 18/09/2020 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.