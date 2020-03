Coronavirus : "La situation s'aggrave, il faut rester chez soi"

Si le gouvernement a annoncé des mesures de confinement, c'est parce qu'on se rapproche de plus en plus de la situation italienne. Dans l'Hexagone, le nombre de cas de contamination au coronavirus a doublé en quatre jours. La situation est particulièrement alarmante dans l'Est où les hôpitaux doivent faire face au manque de moyens. Ainsi, pour freiner l'épidémie, on n'a plus le choix : il faut rester chez soi.



