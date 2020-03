Coronavirus : la situation se tend dans les Ehpad

L'épidémie de Covid-19 gagne du terrain dans les Ehpad. Ces maisons de retraite dont les pensionnaires sont les plus vulnérables. Dans certains établissements, la moitié des résidents sont infectés par le nouveau coronavirus. Il y a urgence à Mulhouse et à Mauguio où se sont rendues nos équipes.



