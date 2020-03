Coronavirus : la solidarité s’organise un peu partout dans l'Hexagone

Sur les réseaux sociaux, de nombreux groupes de solidarité se sont créés un peu partout en France. Des associations ou des particuliers lancent des invitations à s'entraider les uns les autres. Un supermarché à Lamballe dans les Côtes-d'Armor ouvre plus tôt pour les personnes âgées de plus de 70 ans. À Toulouse, un restaurant distribue gratuitement une centaine de repas.



