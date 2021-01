Covid-19 : la vitamine D protège-t-elle des formes graves ?

Ainsi, 73 experts de la santé et six sociétés savantes ont lancé un appel à recourir davantage à la vitamine D pour prévenir le Covid-19 et lutter contre ses formes graves. Selon eux, "la vitamine D est capable d’activer ou de réprimer plusieurs dizaines de gènes, et peut ainsi théoriquement prévenir et/ou améliorer les formes graves de Covid-19". En 2020, sa consommation a fait un bond de 80% chez les Français. Mais protège-t-elle vraiment du Covid-19 ?

Pour le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste et intervenant sur LCI et TF1, "on observe simplement que les patients en réanimation et ayant des formes graves du Covid-19 avaient un déficit en vitamine D, et que ceux au contraire qui avaient une bonne dose de vitamine D, faisaient moins de formes graves". "Cela ne veut pas forcément dire que la vitamine D protège contre le virus. Ce n’est pas parce qu’on va les 'supplémenter' en vitamine D qu’ils ne feront pas de forme grave", ajoute le médecin.

"La vitamine D, prise à doses correctes, sans surdosage et en vérifiant qu’il n’y ait pas de carence, ne fait pas de mal. Elle est intéressante en prévention, mais ce n’est pas le médicament préventif miracle", conclut-il. Un constat partagé par le docteur Christophe De Jaeger, président de la Société française de médecine et physiologie de la longévité : "Lorsque vous avez des taux convenables de vitamine D, vous avez une chance supplémentaire de résister à l’infection ou que cette dernière ne tourne pas à la gravité."