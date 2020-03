Peut-on être contaminé à la piscine ? L'avoir sans s'en rendre compte ? Les réponses à vos questions sur le coronavirus (1/3)

Impossible à prévoir avec exactitude, et pour cause : on ne le connaîtra qu'a posteriori... Mais il ne devrait pas tarder si l'on en croit Gérald Kierzek, qui nous invite à regarder l'exemple chinois : là-bas, "les données montrent que le pic a été atteint relativement rapidement, en quelques jours, et on y est désormais clairement dans une phase de décroissance, de ralentissement du nombre de nouveaux cas", souligne-t-il.