Est-il possible de le contracter deux fois ? Peut-on encore s'embrasser sur la bouche ? Les réponses à vos questions sur le coronavirus (3/3)

A priori, non. Quand on guérit d'un virus, on fabrique des anticorps censés nous immuniser contre une nouvelle infection. Mais en Asie, il existe quelques cas de personnes tombées malades deux fois. Gérald Kierzek émet plusieurs hypothèses pour l'expliquer : ces patients semble-t-il touchés à deux reprises ont-ils "été réinfectés par une souche un petit peu différente ? Est-ce que les tests n’étaient pas fiables ?" Ou, avance-t-il encore, "le virus est peut-être dormant, un peu comme celui de la varicelle". Quoi qu'il en soit, rassure le médecin, "cela reste des cas minoritaires et surtout avec peu de symptômes, donc pas très graves".