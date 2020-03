Les masques en tissu sont-ils efficaces ? Pourquoi parle-t-on autant des morts et si peu des guérisons ? Les réponses à vos questions sur le coronavirus (4/4)

Avant toute chose, rappelons que les masques sont à réserver aux individus déjà malades ou au personnel soignant. Deux modèles sont efficaces : les masques chirurgicaux en tissu, et les masques FFP2, en forme de bec de canard. "Tous les autres maques ne sont pas des masques médicaux et donc ne sont pas recommandés, souligne Gérald Kierzek. Il y a peu-être un effet placebo si vous mettez un masque, mais c’est uniquement placebo."

Certains virus respiratoires, comme les rhumes ou les bronchites, sont bien plus résistants en hiver. Mais cela ne signifie pas qu'ils disparaissent totalement le printemps venu. Concernant le coronavirus, il est un peu tôt pour se prononcer. "Historiquement, relève toutefois notre médecin, des épidémies comme le Sras ont disparu avec les beaux jours. Est-ce que la météo jouera pour le coronavirus ? En tout cas, on peut l’espérer. Et de toute façon, on sera en fin de vague épidémique puisque ce sera dans quelques semaines."