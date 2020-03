Coronavirus : le Dr Gérald Kierzek nous explique tout sur les tests de dépistage

Des tests de dépistage sont menés par des professionnels de la santé pour éviter que des malades potentiels contaminent d'autres personnes. Ceux-ci ne peuvent être faits que sur ordonnance et sont uniquement réservés à des personnes à risque. D'après le Dr Gérald Kierzek, la fiabilité de ces tests est remise en question. Que faire si les tests sont positifs ? Comment protéger ses proches quand on est contaminé ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.