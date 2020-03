Coronavirus : le manque de masques inquiète les professionnels de santé

A défaut de masques, la tournée générale de désinfectant est devenue habituelle dans la salle d'attente des médecins libéraux. Il faut à tout prix limiter les risques de contaminations. Une situation qui laisse les professionnels de santé dans le doute et l'inquiétude, d'autant plus que dans les pharmacies, les masques sont introuvables. Une dotation de dix boîtes de 50 masques est attendue d'ici la fin de semaine, mais on craint déjà que ce soit insuffisant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.