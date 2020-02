Coronavirus : le nombre de cas passe de 18 à 38 dans l'Hexagone

Le nombre de cas confirmé a connu un bond dans l'Hexagone, passant de 18 à 38. Ces chiffres ont été donnés ce jeudi par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Parmi ces nouveaux cas, on retrouve douze personnes qui sont reliées aux deux patients déjà détectés dans l'Oise. Il s'agit donc d'une chaîne de contamination. Des épidémiologistes ont été dépêchés sur place pour enquêter.



