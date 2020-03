Coronavirus : le nombre de malades continue d'augmenter dans les régions

Le coronavirus gagne du terrain dans toutes les régions. Depuis jeudi soir, l'Hexagone compte 10 995 cas testés et 372 décès. Si l'on compare aux chiffres du lundi 16 mars, c'est deux fois plus de malades en moins d'une semaine. En se référant à l'évolution du nombre de cas depuis début mars, on comprend la nécessité urgente de rester chez soi.



