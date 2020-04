Coronavirus : le personnel médical manque de blouses

Les personnels soignants s'adaptent en permanence face au manque de matériel dans de nombreux hôpitaux de l'Hexagone. Aujourd'hui, la pénurie de surblouses se fait beaucoup sentir, et certains n'hésitent pas à recourir au système D. Des appels au don ont été lancés. Et un site Internet baptisé faisuneblouse.com relaie à cet effet les appels à l'aide des soignants en première ligne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.