Coronavirus : le plus gros avion du monde à la rescousse pour le transport de matériel médical

Un énorme stock de masques est arrivé sur le sol français ce dimanche matin. Cette livraison de 150 tonnes de matériels partis de Chine était très attendue, à plus d'un titre. C'est le plus gros avion du monde qui a assuré le transport de ces outils. Un Antonov hérité de la période soviétique, que les amateurs de l'aéronautique connaissent très bien.



