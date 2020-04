Coronavirus : le point sur l'évolution des recherches

On constate qu'il est très difficile de cerner le coronavirus. On pensait que c'était une maladie pulmonaire, mais il s'attaquerait aussi au système sanguin. Finalement, il s'agit d'une maladie générale. Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI, a spécifié qu'en terme de traitement, ces découvertes donnent d'autres angles d'attaque.



