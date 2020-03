Coronavirus : le point sur le nombre de personnes touchées en France

Le cap des 200 cas a été dépassé officiellement ce mardi et un quatrième décès a été annoncé. Emmanuel Macron est venu au ministère de la Santé ce lundi. Dans son entourage, on ne cache plus la préparation du passage au stade 3. Et Jérôme Salomon a invité toutes les familles qui auraient fréquenté l'église de la Porte Ouverte Chrétienne à Bourtzwiller du 17 au 24 février à se faire connaître. Elles auraient été en contact avec des personnes infectées.



