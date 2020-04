Coronavirus : le port du masque bientôt obligatoire à Nice

Les masques ne seront plus bientôt un accessoire, mais un équipement obligatoire pour sortir dans Nice. Le maire de la ville l'a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse sur Internet. Il assure pouvoir fournir d'ici huit à dix jours un masque lavable, réutilisable et aux normes, à chaque maison. C'est une mesure choc, une première dans l'Hexagone. La plupart des Niçois qui ont croisé nos journalistes l'approuvent, même si certains émettent quelques réserves.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.