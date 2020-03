Coronavirus : le transport aérien directement impacté

Air France est touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Depuis fin janvier, la compagnie n'assure plus aucun vol vers la Chine continentale et a réduit de moitié ses fréquences de vol vers Singapour et la Corée du Sud. Depuis, elle prend des mesures pour limiter les dégâts. Aucune compagnie européenne n'est épargnée. La compagnie britannique low-cost Flybe, déjà en difficulté financière, a déposé son bilan hier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.