Coronavirus : les cliniques privées en renfort

Les cliniques privées ont annulé 100 000 opérations ces derniers jours et mettent à disposition une grande partie de leurs chambres pour accueillir les patients du coronavirus. Selon la fédération des cliniques et hôpitaux privés, 800 établissements sont désormais pleinement mobilisés contre le virus. Dans certaines régions, chaque lit va bientôt compter.



