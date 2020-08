Coronavirus : les contrôles sont-ils trop laxistes dans les aéroports français ?

Dans avis du 10 juillet, publié seulement le 3 août, le conseil scientifique préconise de tester et d'isoler les voyageurs en provenance des pays à risque avant leur départ. Même si le test est négatif, il faudrait poursuivre l'isolement à leur arrivée en France. Au total, 14 jours de confinement automatique pour tous les passagers. Et ce, même en cas de résultat négatif. C'est plus strict que ce qu'impose le gouvernement depuis le 1er août. La France est-elle plus laxiste que d'autres pays ?



Ce mardi 4 août 2020, Justine Sagot, dans sa chronique "Les indispensables", nous fait le point. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 04/08/2020 présentée par Emmanuel Ostian sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.