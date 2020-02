Coronavirus : les coulisses de la "Réserve sanitaire"

La "Réserve sanitaire" s'appuie sur un vivier de 3 500 personnes, des hospitaliers et des libéraux mobilisables à tout moment. Comme chaque matin depuis un mois, l'équipe est en place. Des infirmiers et un médecin par exemple, venus en renfort du dispositif d'accueil des passagers en provenance de Chine. Ils doivent repérer en un coup d'œil d'éventuelles malades.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.