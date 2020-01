Coronavirus : les deux sites désignés pour accueillir les rapatriés de Chine

On sait désormais où seront confinés les Français de retour de Wuhan en Chine. Deux sites, tout près de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, ont été retenus pour leur mise en quarantaine. Le centre de vacances Vacanciel situé à Carry-le-Rouet et l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence.



