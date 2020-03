Coronavirus : les différences de pratiques entre les pays touchés par l'épidémie

Dans notre pays, on ne dépiste que les personnes qui ont des symptômes et qui viennent de zone à risque. En l'Italie, par exemple, même les personnes sans symptômes sont testées. En matière de fermeture des frontières, la France et l'Allemagne ont suivi les recommandations de l'OMS, expliquant que cette mesure ne sert à rien. Ce qui n'est pas le cas d'Israël, de la Russie, ou encore d'une dizaine de pays voisins de l'Iran.



