Coronavirus : les entreprises françaises s'organisent pour fabriquer des respirateurs

Plus de 250 entreprises françaises s'activent pour fabriquer 10 000 respirateurs en moins de deux mois. L'objectif est pour chacun d'aider comme il peut dans la lutte contre le coronavirus. Chez Renault, des ingénieurs vont fabriquer des valves. D'autres entreprises, comme Valeo ou Schneider, produisent des circuits électriques ou des ventilateurs. Toutes les pièces seront assemblées sur le site d'Air Liquide et une partie de la production sera accueillie par l'usine PSA de Poissy.



