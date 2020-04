Coronavirus : les femmes moins touchées que les hommes ?

Le Coronavirus peut être plus ou moins sévère selon l'âge du patient, mais il semble ne pas toucher tout le monde de la même manière. On compte plus d'hospitalisations pour les hommes que pour les femmes, 17 189 contre 12 370. Ils sont aussi plus nombreux en réanimation et en soin intensif. Les hommes représentent également 61% des décès, contre 39% pour les femmes. D'après une étude américaine sur les précédentes épidémies, les hormones féminines pouvaient avoir un effet protecteur et renforcer le système immunitaire. Une autre étude chinoise sur le Covid-19 suggère que ce que l'on appelle les comorbidités seraient plus fréquentes chez les hommes et les fragiliseraient un peu plus. Toutefois, l'obésité fait partie des facteurs aggravants de la maladie. Elle touche autant les hommes que les femmes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.