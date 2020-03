Coronavirus : les hôpitaux de Créteil s'organisent pour le passage au stade 3

Le stade 3 de l'épidémie de coronavirus pourrait prochainement être déclenché. À Créteil (Val-de-Marne), les personnels du centre de régulation du Samu répondent à de plus en plus d'appels liés aux inquiétudes des Français. Ces médecins soumettent les patients à un rapide questionnaire, pour ensuite les orienter. Les cas jugés suspects sont ensuite convoqués pour une consultation et un test de dépistage. L'objectif est de désengorger les hôpitaux afin de les réserver aux cas les plus graves.