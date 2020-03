Coronavirus : les hôpitaux de Paris sont-ils au bord de la rupture ?

Cent mille personnes, dont treize mille médecins et cinquante mille personnels soignants, travaillent dans 39 hôpitaux de l'AP-HP en temps normal. Mais les effectifs pourraient rapidement baisser. Plus de six cents personnes sont déjà contaminées par le coronavirus. Près de la moitié d'entre eux sont des médecins. Pour faire face à l'épidémie, 546 lits de réanimation sont dédiés au coronavirus. 80% sont déjà occupés. Pour gérer l'afflux de patients, 260 lits vont être ajoutés.



