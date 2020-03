Coronavirus : les hôpitaux et cliniques en Île-de-France au bord de la rupture ?

Ces dernières 24 heures, nos établissements sanitaires ont enregistré 319 nouveaux décès et 1 900 nouvelles admissions. Des chiffres qui aident à comprendre ce que nos hôpitaux sont en train de subir. Des services ont parfois atteint leur point de rupture. L'afflux de patients, parfois jeunes, a été massif. Et le manque de personnel est désormais redouté. C'est particulièrement le cas en Île-de-France.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.