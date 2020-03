Coronavirus : les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux des malades

L'afflux des malades du Covid-19 est tel que certains hôpitaux ne peuvent plus en accueillir, comme c'est notamment le cas à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Les nouveaux patients doivent être dispatchés dans toute l'Île-de-France. Un transfert qui oblige parfois le Samu à parcourir plus de 100 km. Selon un dernier comptage, il ne reste plus que 200 lits de réanimation dans la région parisienne. Dans certains endroits, on évoque déjà une médecine de guerre.



