Coronavirus : les industriels tricolores vont fabriquer des respirateurs artificiels

Air Liquide est la seule entreprise de l'Hexagone qui produit des respirateurs artificiels. Pour accélérer la cadence, la société va confier l'assemblage de certaines pièces à l'usine PSA la plus proche à Poissy. En plus du constructeur automobile, les groupes Schneider Electric, Valeo et une centaine de sous-traitants mettent également leurs moyens à disposition d'Air Liquide pour livrer 10 000 respirateurs avant le 15 mai 2020.



