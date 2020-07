Coronavirus : les jeunes sont-ils moins touchés par l'épidémie ?

Les jeunes sont de plus en plus stigmatisés et tenus responsables de la propagation du Covid-19. La plupart d'entre eux sont asymptomatiques, mais ont le virus et peuvent le transmettre. À ce sujet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé un rappel à l'ordre. Alors, a-t-on raison de les pointer du doigt ? Que disent les chiffres des contaminations par tranches d'âge ? Les jeunes sont-ils moins touchés par le virus ?



